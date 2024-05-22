Глава администрации Раиси раскрыл детали крушения вертолета президента Ирана

Голамхосейн Эсмаили рассказал, что три или четыре раза разговаривал по телефону с имамом Тебриза после авиакатастрофыГлава администрации президента Ирана Голамхосейн Эсмаили, летевший в другом вертолете в одной воздушной колонне с президентом страны Ибрахимом Раиси, рассказал, что погодные условия во время полета были нормальными.