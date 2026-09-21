В Забайкалье провели 190 ярмарок за август и заработали 156 млн рублей

В Забайкалье за август прошло 190 сельскохозяйственных ярмарок, что на 52% превысило план; торговые площадки работали в 108 населённых пунктах и принесли 156 миллионов рублей выручки.
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