Игра в молчанку. Как военком Карелии от вопросов уворачивался

Андрей Артемьев хотел рассказать о ходе призывной кампании. А журналисты хотели получить по-настоящему важную информацию Текст: Георгий Чентемиров Пресс-конференции карельского военкома, посвященные призыву на срочную службу, проходят регулярно.
Андрей Артемьев хотел рассказать о ходе призывной кампании. А журналисты хотели получить по-настоящему важную информацию Текст: Георгий Чентемиров Пресс-конференции карельского военкома, посвященные призыву на срочную службу, проходят регулярно.
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