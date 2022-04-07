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Игра в молчанку. Как военком Карелии от вопросов уворачивался

Игра в молчанку. Как военком Карелии от вопросов уворачивался

Андрей Артемьев хотел рассказать о ходе призывной кампании. А журналисты хотели получить по-настоящему важную информацию Текст: Георгий Чентемиров Пресс-конференции карельского военкома, посвященные призыву на срочную службу, проходят регулярно.

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