Новоаннинцы проводят в последний путь участника СВО Османова Алихана В июле прошлого года Османов Алихан Элизбарович подписал контракт и ушел добровольцем в зону специальной военной операции.
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Новоаннинцы проводят в последний путь участника СВО Османова Алихана В июле прошлого года Османов Алихан Элизбарович подписал контракт и ушел добровольцем в зону специальной военной операции.