Некоторые страны смогут заработать на противостоянии Китая и Соединенных Штатов

Конфронтация США и Китая может расколоть мир на два блока, что вызовет глобальный спад производства. На этом фоне одни страны ждет банкротство, а другие извлекут выгоду из турбулентности, пишет в статье для РИА Новости обозреватель Надежда Сарапина.