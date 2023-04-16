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Некоторые страны смогут заработать на противостоянии Китая и Соединенных Штатов

Некоторые страны смогут заработать на противостоянии Китая и Соединенных Штатов

Конфронтация США и Китая может расколоть мир на два блока, что вызовет глобальный спад производства. На этом фоне одни страны ждет банкротство, а другие извлекут выгоду из турбулентности, пишет в статье для РИА Новости обозреватель Надежда Сарапина.

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