3-метровый домашний удав едва не убил хозяйку в Новороссийске

ЧП потребовало помощи спасателейНакануне в одной из квартир Новороссийска произошло ЧП. Спасателям поступил звонок от жительницы города, которая рассказала, что её любимый ручной удав внезапно укусил её за руку.
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