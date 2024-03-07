SpaceNews: Китай обозначил позицию по использованию ресурсов Луны

Китайская Народная Республика обозначила позицию по использованию ресурсов Луны. Делегация КНР в Организации Объединенных Наций сообщила, что использование лунных ресурсов должно регламентироваться Договором о космосе, заключенным в 1967 году.
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