«Несси» — только для «Нивы», а ч?рный металлик — эксклюзив. Инсайдеры рассказали об актуальных цветах автомобилей Lada

Инсайдеры паблика Avtograd news рассказали об актуальной цветовой гамме машин Волжского автозавода. Она пока не может похвастать таким же разнообразием, как и в 2021 году, но в целом гамма уже расширилась до шести цветов.
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