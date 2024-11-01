Подрядчики круглосуточно работают над очисткой дорог в Амурской области после ночного снегопада

В течение всего дня в Амурской области продолжаются работы по очистке дорог после ночного снегопада. Для этого используются комбинированные машины, грейдеры и тракторы, которые круглосуточно обрабатывают дорожное покрытие противогололедными материалами.
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