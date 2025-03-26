Замглавы администрации Белогорска поймали пьяным в лесополосе, где обычно ищут закладки. Но он там просто гулял!На минувших выходных в лесу под Белогорском состоялась встреча ДПС и Богдана Левадного на служебной машине.
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