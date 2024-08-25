Сенатор Климов: Дурова задержали во Франции по запросу США

Член Совета Федерации России Андрей Климов высказался по поводу решения французского правительства взять под арест создателя сервиса Telegram Павла Дурова после его прибытия в один из парижских аэропортов.
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