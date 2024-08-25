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Сенатор Климов: Дурова задержали во Франции по запросу США

Сенатор Климов: Дурова задержали во Франции по запросу США

Член Совета Федерации России Андрей Климов высказался по поводу решения французского правительства взять под арест создателя сервиса Telegram Павла Дурова после его прибытия в один из парижских аэропортов.

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Комментарии
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Eduard
США какое право имеют всех обвинять,причем сами взрывают трубопроводы,совершают перевороты,вмешиваются в дела чужих стран?
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13 час.
Eduard
Современный Запад просто Садом и Гомора которые разрушили,
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13 час.

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