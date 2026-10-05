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За рулем

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Рынок новых авто в РФ превысил 1 млн штук за девять месяцев

Рынок новых авто в РФ превысил 1 млн штук за девять месяцев

В январе–сентябре 2026 года в РФ реализован 1 млн 67,8 тыс. новых автомобилей (в возрасте до трех лет), что на 5,3% больше показателей января–сентября прошлого года.

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