МИД КНР: Китай готов объединить усилия с международным сообществом для содействия процветанию Африки

Пекин, 28 августа /Синьхуа/ -- Поддержка развития Африки является общей обязанностью международного сообщества, и Китай готов рука об руку с международным сообществом совместно стимулировать процветание и развитие Африки, а также приносить пользу африканскому народу, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на пресс-конференции.
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