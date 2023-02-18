Роберт Родригес вручит награду, VR-чат перенесет в 90-е, а котики спасут мир: главные новости аниме за неделю

Парк развлечений студии Ghibli зарезервировал на этот год бюджет в $49 миллионов: в частности, совсем скоро должны установить электрический кототобус (как в «Моем соседе Тоторо») для экологичного и дружелюбного средства транспортировки посетителей.
Парк развлечений студии Ghibli зарезервировал на этот год бюджет в $49 миллионов: в частности, совсем скоро должны установить электрический кототобус (как в «Моем соседе Тоторо») для экологичного и дружелюбного средства транспортировки посетителей.
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