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Роберт Родригес вручит награду, VR-чат перенесет в 90-е, а котики спасут мир: главные новости аниме за неделю

Роберт Родригес вручит награду, VR-чат перенесет в 90-е, а котики спасут мир: главные новости аниме за неделю

Парк развлечений студии Ghibli зарезервировал на этот год бюджет в $49 миллионов: в частности, совсем скоро должны установить электрический кототобус (как в «Моем соседе Тоторо») для экологичного и дружелюбного средства транспортировки посетителей.

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