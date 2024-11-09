Тайский гороскоп на неделю 11 — 17 ноября для всех знаков восточного зодиака

Быку удастся справиться с любой задачей, Кролику звезды обещают перемены, Змее стоит уделять достаточно внимания себе, у Козы могут возникнуть трудности из ниоткуда, а Петуха может шокировать внезапное предложение.
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