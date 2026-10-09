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Царьград

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Ксения Бородина подала иск на 7,5 млн рублей против блогера Степановой

Ксения Бородина подала иск на 7,5 млн рублей против блогера Степановой

Конфликт телеведущей Ксении Бородиной и блогера Вероники Степановой попал в суд. Бородина и её муж требуют 7,5 млн рублей за оскорбления в сети.

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