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Закон, порядок, государство

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В Санкт-Петербурге, в рамках подготовки к праздничному салюту, прошла тренировка артиллерийских расчетов

В Санкт-Петербурге, в рамках подготовки к праздничному салюту, прошла тренировка артиллерийских расчетов

В ходе подготовки к салюту артиллерийские расчеты отработали мероприятия подготовки и развертывания орудий Д-44 и салютных установок, выполнили закладку фейерверочных изделий, которые создают цветовые схемы разрывов салюта в небе.

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