Штурмовики "Севера" малыми группами зашли в тыл ВСУ и взяли Артельное в кольцо

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" совместно с бойцами 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады при освобождении Артельного Харьковской области малыми группами по 2-3 человека зашли в тыл противника, обрезали пути снабжения и взяли населенный пункт в кольцо.