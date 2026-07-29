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ТАСС

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Штурмовики "Севера" малыми группами зашли в тыл ВСУ и взяли Артельное в кольцо

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" совместно с бойцами 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады при освобождении Артельного Харьковской области малыми группами по 2-3 человека зашли в тыл противника, обрезали пути снабжения и взяли населенный пункт в кольцо.

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