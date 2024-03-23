13 вещей, менять которые нужно чаще, чем мы привыкли

Покупая некоторые вещи, мы думаем, что они будут служить нам вечно. Ведь кажется, что, в отличие от продуктов и специфических средств, какое-нибудь мусорное ведро, ковер или детские игрушки сроком годности не обладают.
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