Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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13 вещей, менять которые нужно чаще, чем мы привыкли

13 вещей, менять которые нужно чаще, чем мы привыкли

Покупая некоторые вещи, мы думаем, что они будут служить нам вечно. Ведь кажется, что, в отличие от продуктов и специфических средств, какое-нибудь мусорное ведро, ковер или детские игрушки сроком годности не обладают.

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