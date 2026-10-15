Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о причинах срыва переговоров с «Порше». « Ред Булл » и « Порше » вели в 2022 году переговоры о техническом партнерстве 50 на 50 и совместном производстве двигателей, однако в итоге сделка не состоялась.