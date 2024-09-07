Люди лишились дара речи: в поездах теперь это запрещено делать, как будут ездить пассажиры РЖД Ольга ВайленкоВ конце августа 2024 года Российские железные дороги (РЖД) объявили о введении новых правил для пассажиров поездов дальнего следования.