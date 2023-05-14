Результаты проведения СВО определят, кто станет новым европейским рейхом – Украина или Польша

Эволюция украинского рейха Существует высказывание американского политика польского происхождения Збигнева Бжезинского о том, что «без Украины Россия не является империей», переводя на русский – сильным государством с независимой внешней политикой.
Эволюция украинского рейха Существует высказывание американского политика польского происхождения Збигнева Бжезинского о том, что «без Украины Россия не является империей», переводя на русский – сильным государством с независимой внешней политикой.
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