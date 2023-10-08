СМИ сообщили о 2 тыс. погибших в результате землетрясения в Афганистане

Из-за мощного землетрясения в Афганистане погибли более 2 тыс. человек. Об этом 8 октября сообщает арабская газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на представителя «Талибана» Билала Карими (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).