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Закон, порядок, государство

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Расчет ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил беспилотный летательный аппарат ВСУ в зоне проведения СВО

Расчет ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил беспилотный летательный аппарат ВСУ в зоне проведения СВО

Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов.

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