Матч Лиги 1 между « ПСЖ » и « Лионом » могут перенести из-за акций протеста во Франции. Как сообщает Le Parisien, префектура полиции Парижа обратилась к Профессиональной футбольной лиге Франции (LFP) с просьбой перенести на другую дату матч 8-го тура Лиги 1, который должен пройти на «Парк-де-Пренс» в воскресенье.
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