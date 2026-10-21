Матч Лиги 1 между « ПСЖ » и « Лионом » могут перенести из-за акций протеста во Франции. Как сообщает Le Parisien, префектура полиции Парижа обратилась к Профессиональной футбольной лиге Франции (LFP) с просьбой перенести на другую дату матч 8-го тура Лиги 1, который должен пройти на «Парк-де-Пренс» в воскресенье.