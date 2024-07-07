Депутаты дополнили закон об образовании

Фото: novostipmr.comДепутаты Верховного Совета ПМР расширили возможности для студентов-призывников. Сейчас законодательство позволяет при прохождении срочной военной службы продолжать учиться по выбранной специальности.
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