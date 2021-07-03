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Израильского полицейского обезоружили после ДТП

Израильского полицейского обезоружили после ДТП

Полиция разыскивает подозреваемого в хищении табельного оружия бойца пограничной стражи, пострадавшего в ДТП на трассе № 6 между Йокнеамом и Кирьят-Тивоном.

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