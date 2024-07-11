В США назвали авантюризмом миротворческие усилия Орбана

Усилия, которые предпринял глава венгерского правительства Виктор Орбан с целью урегулировать украинский конфликт, являются авантюризмом, если такие действия не поддерживает Киев, заявил журналистам советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.