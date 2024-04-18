Дмитрий Гурин

"За несколько недель до европейских выборов многие в Европе довольно скептически относятся к развитию Европейского союза, о чём говорят результаты недавнего опроса. Особенно велик скепсис среди немцев и французов." ................... Конечно. Особенно когда штаты ЕС отымели во все дыхательные и пихательные в чисто еврейских традициях. США нужны фактически рабы а не полноценные партнеры, вот и навязали им поддержку санкций для будущей счастливой жизни. Нет дешёвых энергоресурсов нет и ЕС а Британия и так выкрутится с меньшими для себя жертвами.