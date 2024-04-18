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Закат ЕС? Две крупнейших страны «райского сада» больше не верят в его будущее

Закат ЕС? Две крупнейших страны «райского сада» больше не верят в его будущее

Немцы и французы скептически настроены в отношении будущего Евросоюза, пишет Der Spiegel. За несколько недель до европейских выборов многие в Европе довольно скептически относятся к развитию Европейского союза, о чём говорят результаты недавнего опроса.

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Комментарии
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Eduard
ЕС создали для войны с Россией,тем более НАТО.Лучшая жизнь это чушь!Короче говоря:на вранье построена под руководством США!
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13 час.
Eduard
Заметьте:как гонят в ЕС сразу автоматически в международную банду НАТО!Это нн спроста.НАТО тоже нп для &quot;обороны&quot; создали,от кого оборонятся,от Чили,Вьетнама?
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13 час.
Дмитрий Гурин
&quot;За несколько недель до европейских выборов многие в Европе довольно скептически относятся к развитию Европейского союза, о чём говорят результаты недавнего опроса. Особенно велик скепсис среди немцев и французов.&quot; ................... Конечно. Особенно когда штаты ЕС отымели во все дыхательные и пихательные в чисто еврейских традициях. США нужны фактически рабы а не полноценные партнеры, вот и навязали им поддержку санкций для будущей счастливой жизни. Нет дешёвых энергоресурсов нет и ЕС а Британия и так выкрутится с меньшими для себя жертвами.
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1 час.

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