Комары в сугробах озаботили жителей Москвы

В депприроды столицы объяснили появление «снежных» комаров.Жители столичного региона заметили в сугробах малоподвижных одиночных комаров и предположили, что их появление связано с очередным грядущим потеплением.
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