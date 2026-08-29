Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Киев нарушает мораторий, введённый Соединёнными Штатами Америки, на удары по объектам энергетической инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Маск и Трамп объе...
- Три дочери Анджел...
- Ч Путин раскрыл сек...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым