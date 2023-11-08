Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Израильские врачи тоже за геноцид?

Израильские врачи тоже за геноцид?

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Комментарии
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Сергей Федотов
Была тут не так давно статья. Израильские врачи берутся за лечение ЛЮБОЙ болезни. Даже рака головного мозга в терминальной стадии. Это не шутка. Статья была про доверие к разного рода фондам и благотворителям, которые собирают деньги на лечение больных детей. Которых потом оправляют в Израиль. А евреям похрен, берут всех, только платите.
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1 д.
Людмила Фирстова
В этом вся их суть.....Деньги заработать, а остальное их не волнует
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1 д.
Александр Симаков
Они и мёртвого могут взяться лечить, только платите...
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1 д.

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