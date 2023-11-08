Израильские врачи тоже за геноцид?

Сергей Федотов

Была тут не так давно статья. Израильские врачи берутся за лечение ЛЮБОЙ болезни. Даже рака головного мозга в терминальной стадии. Это не шутка. Статья была про доверие к разного рода фондам и благотворителям, которые собирают деньги на лечение больных детей. Которых потом оправляют в Израиль. А евреям похрен, берут всех, только платите.