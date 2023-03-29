Двигатель еще одного американского самолета F-35 выходил из строя почти за три года до аварии истребителя в Техасе

Как стало известно американскому изданию Defense News, еще в марте 2020 года, то есть за три года до истории с выходом из строя двигателя самолета-истребителя F-35 в штате Техас, вышел из строя двигатель самолета данного типа перед предпродажными испытаниями.
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