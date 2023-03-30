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Участник СВО из Вельского района рассказал как его взвод уцелел под обстрелом

Участник СВО из Вельского района рассказал как его взвод уцелел под обстрелом

Командир взвода Иван М. на днях встретился с юнармейцами Вельского района. Участник СВО рассказал, об особенностях ведения боя и столкновениях с противником, о быте военнослужащих в полевых условиях, а также поделился историей последнего ранения.

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