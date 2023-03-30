Участник СВО из Вельского района рассказал как его взвод уцелел под обстрелом

Командир взвода Иван М. на днях встретился с юнармейцами Вельского района. Участник СВО рассказал, об особенностях ведения боя и столкновениях с противником, о быте военнослужащих в полевых условиях, а также поделился историей последнего ранения.
Командир взвода Иван М. на днях встретился с юнармейцами Вельского района. Участник СВО рассказал, об особенностях ведения боя и столкновениях с противником, о быте военнослужащих в полевых условиях, а также поделился историей последнего ранения.
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