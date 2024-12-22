Рогов: Киев направил в Запорожье группу пропагандистов для создания фейков

Она будет распространять материалы для поднятия боевого духа ВСУ Киевский режим направил специальную группу украинских пропагандистов в оккупированную часть Запорожской области для подготовки фейковых материалов.
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