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Петербургский дневник

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Рогов: Киев направил в Запорожье группу пропагандистов для создания фейков

Рогов: Киев направил в Запорожье группу пропагандистов для создания фейков

Она будет распространять материалы для поднятия боевого духа ВСУ Киевский режим направил специальную группу украинских пропагандистов в оккупированную часть Запорожской области для подготовки фейковых материалов.

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