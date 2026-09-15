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В Нидерландах заподозрили диверсию после сбоев движения поездов

В Нидерландах заподозрили диверсию после сбоев движения поездов

Более 30 случаев сбоев в движении поездов, причиной которых стали обнаруженные предметы на железнодорожных путях, выявили в Нидерландах, сообщает 15 сентября пресс-служба железнодорожного оператора республики Prorail.

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