ВС РФ взяли под контроль около 50 населенных пунктов в Харьковской области Почти 50 населенных пунктов Харьковской области перешли под контроль ВС РФ.
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ВС РФ взяли под контроль около 50 населенных пунктов в Харьковской области Почти 50 населенных пунктов Харьковской области перешли под контроль ВС РФ.
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