Следующая «остановка» Угледар: российские «клещи» тянутся далеко за Авдеевку Ольга ВайленкоНа фото показаны жилые дома, поврежденные в результате обстрелов в освобожденной Авдеевке Донецкой Народной Республики.
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