Zeiss Ikon Contaflex (1, Super B) ремонты

﻿﻿Пост с довольно небольшим количеством информации об устранении коробления двух контактов. super B, чуть ли не крайняя модель контафлексов, в то время выпускались только с экспонометрами TTL красивый, блестящий Задник дутый - не оригинал, в те годы покупался отдельно или вместе с Контарексом, он отличается тем, что позволяет снимать задник с мембраной, не опасаясь ее оголить.