«Запретная территория»: в США обсуждают возможность ударов ВСУ по РФ западным оружием

В США продемонстрировали карту России с зоной поражения ракетами ATACMS, поставленными Украине. Глава комитета палаты представителей Штатов по иностранным делам Майкл Маккол таким образом призвал госсекретаря Энтони Блинкена отменить запрет на удары киевского режима по российским объектам западным оружием, сообщает телеканал C-SPAN.
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