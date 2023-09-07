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Замглавы МИД Рябков: Россия не отказывается от контактов с США по любым вопросам

Замглавы МИД Рябков: Россия не отказывается от контактов с США по любым вопросам

Российская Федерация не отказывается от контактов с Соединенными Штатами по любым вопросам. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Сергей Рябков, заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел.

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