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«Он жалок. Маленький нытик. Сломленный человек». Грегг Попович использовал пресс-конференцию для высказывания о Дональде Трампе

«Он жалок. Маленький нытик. Мы все это знаем. Вы не наняли бы его, чтобы присматривать за детьми, стать частью вашего небольшого бизнеса.

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