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Учитель из Астрахани завоевала серебро во всероссийском конкурсе

Учитель из Астрахани завоевала серебро во всероссийском конкурсе

Преподаватель истории и обществознания школы № 54, член Астраханского регионального отделения Ассоциации учителей истории и обществознания Наталья Нестеренко представила область в финале конкурса «История в школе:традиции и новации – 2022» в Москве.

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