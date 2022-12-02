Учитель из Астрахани завоевала серебро во всероссийском конкурсе

Преподаватель истории и обществознания школы № 54, член Астраханского регионального отделения Ассоциации учителей истории и обществознания Наталья Нестеренко представила область в финале конкурса «История в школе:традиции и новации – 2022» в Москве.
Преподаватель истории и обществознания школы № 54, член Астраханского регионального отделения Ассоциации учителей истории и обществознания Наталья Нестеренко представила область в финале конкурса «История в школе:традиции и новации – 2022» в Москве.
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