Spiegel: Еврокомиссия планирует масштабное развитие оборонного производства

Еврокомиссия планирует значительно расширить оборонно-промышленное производство. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает журнал Der Spiegel, обнародовавший черновые фрагменты Европейской программы оборонных инвестиций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии