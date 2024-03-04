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Журнал «Профиль»

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Spiegel: Еврокомиссия планирует масштабное развитие оборонного производства

Spiegel: Еврокомиссия планирует масштабное развитие оборонного производства

Еврокомиссия планирует значительно расширить оборонно-промышленное производство. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает журнал Der Spiegel, обнародовавший черновые фрагменты Европейской программы оборонных инвестиций.

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