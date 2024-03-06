В Ивановской области будут судить подставного директора ООО из Лежнева

В прокуратуре рассказали, за сколько мужчина согласился стать фиктивным руководителем компании.В ходе проверки одного из ивановских обществ с ограниченной ответственностью прокуратура Советского района вышла на человека, который числился в ЕГРЮЛ главой компании.
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