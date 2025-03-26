Лавров указал на резкую смену мнения Макрона и Стармера по перемирию на Украине

Лидеры стран Евросоюза за считанные дни изменили позицию по перемирию на Украине. Сначала они отказывалась от переговоров, а потом резко поддержали, сообщил в интервью Первому каналу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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