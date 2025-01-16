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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лис впервые вышла в третий круг «Большого шлема». В сетку Australian Open она попала как-лузер

Лис впервые вышла в третий круг «Большого шлема». В сетку Australian Open она попала как-лузер

Она обыграла Варвару Грачеву – 6:2, 3:6, 6:4. В решающем сете она отыграла ранний брейк. Немка впервые прошла два круга на «Большом шлеме».

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