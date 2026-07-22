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Наш потерянный мир

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FT: жара в Европе привела к потерям урожая зерновых на 2 млрд евро

FT: жара в Европе привела к потерям урожая зерновых на 2 млрд евро

Аномальная жара, накрывшая Европу в июне, нанесла серьезный ущерб сельскому хозяйству. По оценке ассоциации европейских зернотрейдеров Coceral, потери урожая зерновых превысили 2 млрд евро, а наиболее пострадавшими странами стали Франция и Венгрия.

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