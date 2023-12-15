Хорошего вам настроения: у мигрантов, отказавшихся идти в армию, забрали гражданство РФ

Двум бывшим иностранцам в Челябинске аннулировали гражданство за уклонение от воинского долга.В Челябинской области гражданства России лишены два мигранта 21 и 24 лет: уроженцы Средней Азии уклонились от явки в военкомат после того, как в положенный по закону двухнедельный срок не явились в военкомат, чтобы встать на воинский учет.