Экспорт молочной продукции из Удмуртии в 2024 году увеличился в 4 раза

Экспорт молочной продукции из Удмуртии значительно увеличился за первые шесть месяцев текущего года. По данным Россельхознадзора, за это время было экспортировано более двух тысяч девятисот тонн различных видов молочной продукции, включая сухую сыворотку, сухое обезжиренное молоко, молочные коктейли и ультрапастеризованное молоко.
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